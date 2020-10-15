أذربيجان: لم يقدم أحد أدلة على استعانتنا بمرتزقة وجيشنا قادر على تحرير أرضه

قال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أنه لم تقدم أي دولة أدلة تثبت مزاعم استعانة باكو بمرتزقة من الشرق الأوسط في المعارك التي تشهدها قره باغ.

واضاف علييف في مقابلة مع قناة "فرانس 24": "ليس لدينا مرتزقة. هذا موقفنا الرسمي، لقد مضى أكثر من أسبوعين على بدء الاشتباك، ولم تقدم لنا أي دولة أي دليل على ذلك".

وقال الرئيس الأذربيجاني: "لسنا بحاجة إلى هذا. لدينا جيش يتكون من أكثر من 100 ألف جندي، وكل ما نقوم به اليوم في ساحة المعركة يظهر أن جيشنا قادر على تحرير أراضيه".

وفي وقت سابق صرح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، بأن هناك معلومات تؤكد انتقال المرتزقة من التنظيمات الإرهابية، التي تقاتل في الشرق الأوسط، إلى منطقة الصراع في قره باغ. وشدد على أن الحديث يدور عن مئات وحتى آلاف المتطرفين.

وقد أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، أمس الأربعاء، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، عن قلقه حيال هذه التقارير والمعلومات.

ومنذ اندلاع المعارك في قره باغ في السابع والعشرين من الشهر المنقضي، صرح الرئيس السوري، بشار الأسد، وكذلك تحدثت مصادر في المعارضة السورية، عن إرسال أنقرة لمرتزقة من التنظيمات المتشددة في سوريا للقتال في قره باغ إلى جانب أذربيجان.

المصدر: وكالات