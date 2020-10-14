مصدر بالمعارضة السورية: مسلحون جدد يتوجهون إلى قره باغ عبر تركيا  

قالت مصادر في المعارضة السورية، إنه "يجري إعداد دفعة جديدة من المرتزقة من سوريا لإرسالها إلى قره باغ عبر تركيا"، دون تحديد توقيت الانتقال، وعدد هؤلاء المسلحين.

وأضاف أحد هذه المصادر، في حديث عبر الهاتف لوكالة "نوفوستي"، أن المرتزقة الذين يقاتلون في قره باغ، يتكبدون خسائر في الأرواح.

وتابع المصدر القول: "تم في الأيام الأخيرة، نقل جثث سبعة قتلى وكذلك 18 جريحا إلى تركيا".

بالإضافة إلى ذلك، نفى المصدر، الأخبار التي تحدثت عن عودة مسلحين من قره باغ إلى سوريا، وأوضح أن العقود مبرمة لمدة ستة أشهر.

وقال المصدر: "لم يرجع أي مسلح سوري من قره باغ"، مضيفا أن إرسال المسلحين بدأ في يونيو الماضي.

وشدد المصدر على أنه، لم يحن بعد وقت مبادلة المسلحين الموجودين في قره باغ، حيث يتم استبدال المسلحين كل ستة أشهر.

وكانت صحيفة "وول ستيت جورنال"، قد كتبت في وقت سابق، أن عشرات المرتزقة السوريين عادوا من قره باغ إلى سوريا بسبب ارتفاع حصيلة القتلى في القتال العنيف.

وقبل أيام، قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن تركيا تستخدم الإرهابيين من سوريا ودول أخرى، في المعارك التي تشهدها منطقة قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا.

واتهم الرئيس السوري في حوار مع وكالة "نوفوستي"، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بدعم التنظيمات الإرهابية في كل من سوريا وليبيا، وكذلك بالوقوف وراء تصعيد الصراع في قره باغ.

المصدر: نوفوستي