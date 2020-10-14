ظريف يدعو اليابان للإفراج عن أموال إيرانية مجمدة لديها

شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على ضرورة أن تتمكن طهران من استخدام أموالها المجمدة في اليابان.

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني يتوشيميتسو موتيغي اليوم الأربعاء، قال ظريف: "ندين القيود الأمريكية غير القانونية على أرصدتنا في اليابان ونعتبر منعنا من شراء الأدوية والأغذية جريمة ضد الإنسانية".

وعبر ظريف عن أمل ظهران بأن تفرج اليابان عن أموالها المجمدة لديها وأن تعمل في إطار التزاماتها إزاء قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار 2231.

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وكان محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، كشف في وقت سابق هذا الشهر، عن وجود "أخبار إيجابية عن الأموال المجمدة" الإيرانية في الخارج، دون ذكر تفاصيل.

ولا تكشف الحكومة الإيرانية عن حجم أموالها المجمدة، إلا أنها وفق تقارير إعلامية تقدر بأكثر من 100 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار في العراق، و8 مليارات دولار في كوريا الجنوبية و20 مليار دولار لدى اليابان.

المصدر: RT + وكالات