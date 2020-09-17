روحاني يبعث برقية تهنئة لرئيس وزراء اليابان الجديد

هنأ الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، سوغا يوشيهيدي لانتخابه رئيسا جديدا للوزراء في اليابان، معربا عن أمله بتطوير العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال روحاني في برقية بعثها لرئيس الوزراء الياباني الجديد، إن "المشاورات المستمرة بين مسؤولي إيران واليابان، منذ العام 2019 لمناسبة الذكرى السنوية الـ90 لبدء العلاقات الدبلوماسية، والتي تزامنت مع الزيارات المتبادلة بين رئيسي البلدين، لعاصمتي البلدين، قد فتحت فصلا جديدا للمزيد من تطوير العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وأعرب روحاني، عن أمله بالمزيد من تطوير العلاقات الودية والتعاون المشترك بين طهران وطوكيو، مؤكدا على دعم السلام والأمن والاحترام والإلتزام المتبادل بالتعهدات والاتفاقيات الدولية.

وشكر الرئيس الإيراني، في رسالته، رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، على دوره المهم والمؤثر في تطوير العلاقات بين البلدين.

المصدر: RT