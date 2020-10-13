التجارة العالمية تسمح للاتحاد الأوروبي بفرض 4 مليارات دولار على واردات أمريكية

حصل الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء على حق فرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بنحو 4 مليارات دولار، ردا على دعم واشنطن شركة "بوينغ" لصناعة الطائرات.

ويهدد حق فرض الرسوم بإذكاء التوتر التجاري عبر الأطلسي قبل ثلاثة أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية الأمريكية غير أن مفاوضين من الجانبين يقولون إنه قد يقود في النهاية إلى تسوية معركة قانونية مستمرة منذ 16 عاما.

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وأبدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اهتماما بتسوية الخلاف على الدعم المقدم لكل من شركتي تصنيع الطائرات، "بوينغ" و"إيرباص"، بينما تبادلا الاتهامات برفض التحدث بجدية، حيث تمثل القضيتان أكبر نزاع تجاري بين الشركات في العالم.

المصدر: رويترز