تركيا.. الكشف عن دور رجل أعمال تركي واستخباراتي أمريكي في محاولة الانقلاب

كشف القضاء التركي عن دور رجل الأعمال والناشط عثمان كافالا، والضابط السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية هنري باركي، في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا صيف 2016.

ويأتي ذلك عقب موافقة محكمة تركية الجمعة، على لائحة اتهام بحق كافالا، تشير لتورطه بمحاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في تركيا.

وفي لائحة الاتهام الجديدة، يواجه كافالا تهمة التعاون مع الضابط السابق في "CIA" هنري باركي، ويعمل الأخير حاليا أستاذا في الجامعة الأمريكية في ليهاي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

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وفي فبراير الماضي، أعادت السلطات التركية اعتقال رجل الأعمال عثمان كافالا، مجددا بعد ساعات من تبرئته للتحقيق معه على خلفية محاولة الانقلاب في البلاد في يوليو 2016.

وقضى كافالا ثلاثة سنوات بالسجن وثمانية آخرون بتهمة المشاركة والتخطيط بأحداث منتزه "غيزي" عام 2013.

ونقلت صحيفة "ًصباح" في تقرير لها عن لائحة الاتهام، أن تحركات عادل أوكسوز (المطلوب من قبل تركيا في قضية محاولة الانقلاب)، تنسجم مع تحركات باركي وكافالا.

وأضافت أن محكمة جنائية، قبلت لائحة الاتهام التي طالبت بثلاثة أحكام مشددة بالسجن مدى الحياة مع الأعمال الشاقة، بالإضافة للسجن 20 عاما ضد كافالا وباركي بتهمة التورط بمحاولة الانقلاب في البلاد والتي تقف خلفها منظمة "غولن".

وقالت الصحيفة التركية، إن كلا المشتبه بهما (كافالا وباركي)، كانا على علم بمحاولة الانقلاب في 15 يوليو، وقاما بسلسلة اتصالات في الداخل والخارج لإنشاء البنية التحتية لذلك.

وأضافت أن باركي وصل إلى تركيا قادما من الولايات المتحدة، في 15 يوليو، وبقي حتى الصباح في إحدى جزر الأميرات (بويوك أدا)، واستمر بإقامة اتصالات خارجية طوال الليل.

وأشارت إلى أنه في 6 نوفمبر 2015، بعد وقت قصير من الإعلان المبطن "طفل يضحك" الذي نشرته صحيفة زمان التابعة لمنظمة "غولن"، أي قبل 9 أشهر و10 أيام من محاولة الانقلاب، وصل الملياردير الأمريكي والمضارب المعروف جورج سوروس إلى تركيا وحضر حفلا مع عثمان كافالا ورجل الأعمال اليهودي التركي إسحاق ألاتون مساء اليوم ذاته.

ووفقا للائحة الاتهام، فإن أحد رؤوس الانقلاب عادل أوكسوز، اجتمع بزعيم منظمة "غولن" فتح الله غولن في الولايات المتحدة في 14 نوفمبر 2015، لافتة إلى أن ذلك بعد فترة وجيزة من لقاء عقده مع سوروس وكافالا وألاتون.

وأشارت "صباح"، إلى أن تحركات وأنشطة باركي التي سبقت محاولة الانقلاب كانت غير معتادة، وكانت بالتنسيق مع كافالا، وكانت بالتوزاي مع تحركات وسفريات أوكسوز، ولفتت إلى أن هنري باركي عقد اجتماعات عدة في إسطنبول وأضنة ما بين 7 و13 مارس 2016.

وذكرت أن الزيارة الثانية للولايات المتحدة من عادل أوكسوز كانت في 17- 21 مارس 2016، أما زيارته الثالثة كانت في 20- 25 يونيو، فيما وصل باركي بعد يوم واحد (26 يونيو) إلى تركيا.

وأشارت إلى أن الضابط السابق في "CIA" أجرى سلسلة من المحادثات واللقاءات في اسطنبول وديار بكر ما بين 26 يونيو و3 يوليو 2016 ليغادر، ويعود في صباح يوم محاولة الانقلاب لمتابعته.

وأوضحت إلى أن كافالا، ذهب إلى ديار بكر في 27 يونيو، أي بعد يوم واحد من وصول باركي إلى اسطنبول، وعاد في اليوم ذاته.

وذكرت أيضا أنه في 13 يوليو، بينما كان أوكسوز يعقد لقاءاته الأخيرة لترتيب الانقلاب، كان هنري باركي يشارك في اجتماع للجنة فرعية للكونغرس الأمريكي متحدثا عن "التدهور الديمقراطي في تركيا".

المصدر: موقع "ترك برس"