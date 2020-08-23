تركيا تعتقل 34 عسكريا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشل سنة 2016

اعتقلت السلطات التركية مؤخرا 34 عسكريا من الجيش التركي بتهمة الانتماء إلى حركة الداعية فتح الله غولن، التي تتهمها أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في يوليو 2016.

ووفق مكتب المدعي العام في مدينة إزمير، اعتقلت السلطات التركية 47 شخصا، منهم 34 عسكريا في القوات المسلحة التركية، متهمين بإجراء اتصالات هاتفية بمسؤولين في حركة غولن، باستخدام هواتف عمومية.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة، أطلقت أنقرة حملة اعتقالات واسعة شملت العاملين بكافة القطاعات العامة، وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وفصل أو إيقاف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

وفي شهر يونيو الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنها منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 فصلت من الجيش 15 ألفا و583 عسكريا في إطار تحقيقات عسكرية، بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق أكثر من 4 آلاف عسكري.

المصدر: وسائل إعلام تركية