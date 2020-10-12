قره باغ تعلن ارتفاع القتلى بين القوات الأرمنية إلى 525

أعلنت إدارة جمهورية قره باغ غير المعترف بها عن مقتل 45 عسكريا آخرين من القوات الأرمنية جراء المعارك الدائرة مع الجيش الأذربيجاني في المنطقة.

إقرأ المزيد

وقالت، اليوم الاثنين، إن 45 جنديا آخرين لقوا حتفهم في القتال مع أذربيجان ليرتفع مجمل القتلى بين القوات الأرمنية في الإقليم إلى 525 عسكريا منذ اندلاع القتال في 27 سبتمبر.

كما أضافت إدارة قره باغ أن الأعمال القتالية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 25 مدنيا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وسبق أن أعلنت أرمينيا أن القوات الأذربيجانية تكبدت خسائر بشرية أكبر بكثير بالنزاع في المنطقة، قائلة إن عدد القتلى العسكريين لأذربيجان تجاوز 4000 شخص، إلا أن باكو شدد مرارا على أن هذه الادعاءات لا علاقة لها بالحقيقة، واصفة مثل هذه التصريحات بالدعاية الأرمنية.

ومع ذلك لا تعلن أذربيجان عدد القتلى بين قواتها، لكنها قالت إن هجمات القوات الأرمنية من إقليم قره باغ المتنازع عليه ومن داخل أراضي أرمينيا أسفرت عن مقتل 41 مدنيا وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا خلال اجتماع على مستوى وزراء الخارجية بواسطة من روسيا، يوم 10 أكتوبر، إلى اتفاق حول إعلان وقف إطلاق النار لأهداف إنسانية، لكن لاحقا تبادل الطرفان الاتهامات بخرقه.

المصدر: وكالات