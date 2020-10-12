وزير الدفاع التركي لنظيره الروسي: على أرمينيا الانسحاب من الأراضي الأذربيجانية المحتلة

ذكرت أنقرة أن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أكد خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع نظيره الروسي، سيرغي شويغو، "ضرورة انسحاب أرمينيا من الأراضي الأذربيجانية المحتلة".

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وأفادت وزارة الدفاع التركية، في بيان، بأن أكار اتصل اليوم الاثنين بشويغو، حيث تم خلال المكالمة "تبادل الآراء حول اعتداءات أرمينيا على أذربيجان".

وأكد أكار خلال الاتصال، حسب البيان، "أن على أرمينيا، التي شنت هجوما على السكان المدنيين وخرقت نظام وقف إطلاق النار، أن توقف اعتداءاتها وتنسحب من الأراضي المحتلة".

وأشار أكار إلى أن "أذربيجان لا يمكنها انتظار 30 عاما أخرى"، مؤكدا دعم تركيا لأذربيجان في تحركها لـ"استعادة السيطرة على أراضيها".

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واندلعت في 27 سبتمبر، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

وتعتبر تركيا حليفا رئيسيا لأذربيجان، التي تخوض قتالا عنيفا ضد القوات الأرمنية ساعية إلى استعادة السيطرة على الأراضي التي خسرتها خلال الحرب مع الجانب الأرمني في 1992-1994.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا خلال اجتماع على مستوى وزراء الخارجية بواسطة من روسيا، يوم 10 أكتوبر، إلى اتفاق حول إعلان وقف إطلاق النار لأهداف إنسانية، لكن لاحقا تبادلا الطرفان الاتهامات بخرقه.

المصدر: RT