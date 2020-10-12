لافروف: لا يوجد التزام كامل بالهدنة في قره باغ ونأمل في تثبيت وقف القتال عبر اتصالاتنا مع الطرفين

عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله بأن تؤدي اتصالات موسكو مع كل من باكو ويريفان، بما في ذلك عبر القنوات العسكرية، إلى تثبيت وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.

ولفت لافروف خلال اجتماع مع نظيره الأرمني زهراب مناتساكانيان اليوم الاثنين، إلى أنه لا يوجد التزام كامل بالهدنة المتفق عليها في قره باغ، وأن الأعمال القتالية لا تزال مستمرة هناك.

إقرأ المزيد

من جانبه، أكد مناتساكانيان ضرورة وقف إطلاق النار وأهمية الدور الروسي في ذلك، مشيرا إلى أن يريفان مصرة على وضع آليات للتحقق من الالتزام بالهدنة في الإقليم.

وفي تعليقه على نتائج محادثات وزيري خارجية أذربيجان جيهون بيراموف وأرمينيا زهراب مناتساكانيان بوساطة نظيرهما الروسي في موسكو يوم الجمعة، قال المتحدث باسم الكرملين إن روسيا تقدر تقديرا عاليا وصول الوزيرين إلى موسكو بحد ذاته، استجابة لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف بيسكوف أن الكرملين يثمن عاليا التفاهم الذي تم التوصل إليه في اجتماع موسكو، بما فيه قرار الهدنة الإنسانية في قره باغ، مشيرا إلى أن روسيا تراقب عن كثب الوضع هناك بما يشوبه من انتهاكات لوقف إطلاق النار.

وأكد أن روسيا تولي أهمية كبيرة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة بغية الوصول لاحقا إلى وقف كامل للقتال والانتقال إلى تسوية النزاع بالوسائل السياسية الدبلوماسية.

المصدر: وكالات