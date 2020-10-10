ألمانيا تغلق برلين والمدن الكبرى لاحتواء كورونا

أعادت كبريات المدن الألمانية وبينها برلين اعتبارا من السبت فرض حظر التجول، وسط ارتفاع مقلق لحصيلة الإصابات بفيروس كورونا في خطوة تقلق القطاع الاقتصادي.

ففي برلين، على النوادي الليلية والمطاعم إغلاق أبوابها اعتبارا من مساء السبت بين الساعة 23.00 والساعة 6.00، وهي فترة زمنية تشهد غالبا خلال عطل نهاية الأسبوع تدفق عشرات آلاف الأشخاص إلى النوادي الليلية بالعاصمة حيث تبقى مفتوحة طوال الليل.

وتشكل التدابير الجديدة ضربة قاسية لاقتصاد المدينة، الذي سبق أن تضرر كثيرا من إغلاق النوادي الليلية لعدة أشهر، علما أن الحياة الليلية في العاصمة الألمانية تشكل أحد أبرز مكونات اقتصادها.

ويشمل حظر التجول كافة المتاجر ما عدا الصيدليات ومحطات الوقود، وسيبقى مفروضا على الأقل حتى 31 أكتوبر.

واتخذت فرانكفورت تدابير مماثلة دخلت حيز التنفيذ مساء الجمعة، مع إغلاق النوادي الليلية والمطاعم ومنع بيع الكحول بين الساعة 22.00 و6.00.

وأعلنت كولونيا عاصمة منطقة شمال الراين وستفاليا، أكبر مناطق ألمانيا من حيث عدد السكان، صباح السبت أيضا عن تدابير إغلاق مماثلة اعتبارا من الساعة 22.00.

وتخطى معدل الإصابات في ألمانيا لليوم السابع على التوالي عتبة الخمسين إصابة لكل 100 ألف نسمة، ما يعني تسجيل 50 إصابة جديدة يومية على الأقل بين كل مئة ألف شخص، لكن الوضع الوبائي يثير القلق في المدينة مع تسجيل أكثر من 400 إصابة يومية جديدة، وباتت برلين مصنفة "منطقة خطرة".

وقررت برلين أيضا وضع قيود مشددة على التواصل الاجتماعي، فبين الساعة 23.00 و06.00، لا يجب أن تتخطى التجمعات في الخارج الخمسة أشخاص، وخلال اليوم لا يمكن أن تتخطى الخمسين.

المصدر: أ ف ب