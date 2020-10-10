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كوريا الشمالية تكشف عن صواريخ باليستية جديدة في عرض عسكري (صور)

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كوريا الشمالية تكشف عن صواريخ باليستية جديدة في عرض عسكري (صور)
Reuters Damir Sagolj
صواريخ باليستية عابرة للقارات في عرض عسكري في بيونغ يانغ (صورة أرشيفية)
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كشفت كوريا الشمالية عن صاروخ باليستي عابر للقارات، قال محللون إنه لم يظهر من قبل، وذلك خلال عرض عسكري في بيونغ يانغ اليوم السبت.

وأظهر مقطع مصور معدل عرضه التلفزيون الرسمي صاروخا باليستيا عابرا للقارات على مركبة نقل لها ما لا يقل عن 22 عجلة.

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وهذه أول مرة تعرض كوريا الشمالية صواريخ باليستية عابرة للقارات خلال عرض عسكري منذ عام 2018.

وذكرت وكالة "رويترز" أنه تم أيضا عرض صاروخ "هواسونغ -15"، وهو الصاروخ الأطول مدى الذي اختبرته كوريا الشمالية حتى اليوم، وكذلك ما بدا أنه صاروخ باليستي جديد يطلق من غواصة.

من جانبها، أشارت وكالة "نوفوستي" إلى أنه شوهد خلال بث العرض صاروخ ضخم على مركبة نقل، مكتوب عليه "بوكيكسون-4"، وهو اسم لم يرد ذكره من قبل.

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وفي كوريا الشمالية يطلق اسم "بوكيكسون" (نجم الشمال) عادة على نوع من الصواريخ التي تطلق من الغواصات. وسبق أن صنعت بيونغ يانغ عدة نسخ من هذه الصواريخ، وآخرها "بوكيكسون-3" التي تم اختبارها في أكتوبر 2019. منذ ذلك الحين، لم تختبر كوريا الشمالية أي صواريخ تطلق من غواصات.

المصدر: وكالات

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