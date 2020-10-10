كوريا الشمالية تبث العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس حزب العمال الحاكم

بث التلفزيون في كوريا الشمالية، اليوم السبت، على الهواء مباشرة عرضا عسكريا إحياء للذكرى الـ 75 لتأسيس حزب العمال الحاكم.

وقال عسكريون في كوريا الجنوبية إنهم رصدوا، فجر السبت، إجراء عرض عسكري في عاصمة الجارة الشمالية. وربما تكون اللقطات التي يتم بثها عبارة عن تسجيل العرض الذي جرى صباح اليوم.

وأظهرت اللقطات وحدات للجيش الكوري الشمالي، وجوقة موسيقية عسكرية، وصفوفا من قادة الحزب الحاكم، ومشاهدين يلوحون بالأعمال الوطنية ويصفقون، وهم بدون كمامات واقية، وذلك قبل بث لقطات تظهر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، يخرج إلى شرفة عبر ممر ويقبل طفلين يستقبلانه بالزهور، ثم يحيي الجمهور.

المصدر: نوفوستي