كيم جونغ أون: قوتنا العسكرية غير موجهة ضد أي طرف محدد

أعلن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أن قوة بلاده العسكرية غير موجهة ضد دول محددة.

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وفي كلمة ألقاها أثناء العرض العسكري في بيونغ يانغ إحياء للذكرى الـ 75 لتأسيس حزب العمال الكوري الحاكم، قال كيم: "إن ما لدينا من قوة ردع متوفرة تسمح بمواجهة جميع التهديدات"، مشيرا إلى أن الدولة ستواصل جهودها لتعزيز إمكانات البلاد في الردع العسكري.

مع ذلك، فقد شدد زعيم الدولة على أن قوة كوريا الشمالية غير موجهة ضد أي طرف محدد.

المصدر: تاس