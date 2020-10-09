بكين تطالب واشنطن بوقف الأعمال الاستفزازية

طالب متحدث عسكري صيني الولايات المتحدة بوقف "الأعمال الاستفزازية"، وذلك بعد أن دخلت المدمرة الأمريكية "جون مكين" المياه المحيطة بجزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي.

وقال في منشور على حساب "وتشات" الرسمي: "نطالب الولايات المتحدة بالوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الاستفزازية وفرض سيطرة صارمة وقيود على العمليات العسكرية في البحر والجو".

وأضاف أن الصين ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطنيين بقوة والحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

المصدر: "رويترز"