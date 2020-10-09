 
مباشر
عاجل
باكو ويريفان تتفقان على البدء بعملية تبادل الأسرى فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ في قره باغ.

بكين تطالب واشنطن بوقف الأعمال الاستفزازية

أخبار العالم

بكين تطالب واشنطن بوقف الأعمال الاستفزازية
Reuters TS/KV
سفينة حربية صينية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ownj

طالب متحدث عسكري صيني الولايات المتحدة بوقف "الأعمال الاستفزازية"، وذلك بعد أن دخلت المدمرة الأمريكية "جون مكين" المياه المحيطة بجزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي.

وقال في منشور على حساب "وتشات" الرسمي: "نطالب الولايات المتحدة بالوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الاستفزازية وفرض سيطرة صارمة وقيود على العمليات العسكرية في البحر والجو".

وأضاف أن الصين ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطنيين بقوة والحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا