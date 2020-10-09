رئيس قرغيزستان مستعد للتنحي بمجرد تعيين حكومة جديدة

أعلن رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف أنه مستعد للتنحي بمجرد تعيين حكومة جديدة لإنهاء فراغ السلطة الذي ظهر على خلفية الاحتجاجات على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.

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جاء هذا التصريح اليوم الجمعة بعد أن أعرب جينبيكوف عن استعداده لإقالة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الذين عملوا قبل الأزمة لإضفاء الشرعية على تشكيل حكومة جديدة.

وفي وقت سابق، تحدث جينبيكوف عن وقوع محاولة للاستيلاء على السلطة في البلاد بشكل غير قانوني، ودعا معارضيه إلى وقف الاحتجاجات، مؤكدا أنه أمر قوات الأمن بعدم استخدام الأسلحة النارية.

وقال جينبيكوف إن الهدوء في الدولة واستقرار المجتمع أغلى من أي منصب، مشيرا إلى أن الوضع السياسي في البلاد "وصل إلى نقطة حرجة".

وتجمع يوم الاثنين الماضي بوسط العاصمة بيشكيك نحو ألفي شخص من أنصار الأحزاب التي لم تتمكن من دخول برلمان البلاد، وطالبوا بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية وإجراء تصويت ثان على انتخابات المجلس التشريعي للجمهورية.

وبعد اشتباكات مع قوات الأمن، اقتحم متظاهرون مبنى "البيت الأبيض"، حيث يتواجد مقر البرلمان والديوان الرئاسي، ثم توجهوا إلى مقر لجنة الدولة للأمن القومي وأطلقوا سراح عدد من المسؤولين السابقين، بينهم الرئيس السابق ألمازبيك أتامباييف.

المصدر: وكالات