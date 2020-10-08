رئيس قرغيزستان يبحث مسألة عزله مع رئيس البرلمان

ذكرت تولغوناي ستامالييفا الناطقة باسم الرئاسة القرغيزية، اليوم الخميس أن الرئيس سورونباي جينبيكوف، بحث مسألة عزله من منصبه مع الرئيس الجديد للبرلمان ميقيتبيك عبديلضايف.

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وشددت ستامالييفا في تصريح صحفي على أن "الرئيس أشار إلى أن أهم مهمة له الآن هي إعادة الوضع إلى المجرى القانوني، ومن ثم فهو مستعد لبحث كافة القضايا التي ظهرت في البلاد بسبب الوضع الراهن".

وفي وقت سابق اليوم أكدت ستامالييفا أن الرئيس موجود في العاصمة بيشكيك و"يتفاوض مع كل القوى السياسية"، نافية بذلك الشائعات حول اختفائه بعد اندلاع اضطرابات في البلاد عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الاثنين.

وأدت الاحتجاجات إلى استيلاء المتظاهرين في بيشكيك على أهم المؤسسات الحكومية وما تبع ذلك من استقالات كبار المسؤولين، بينهم رئيس الوزراء، وانتخاب البرلمان رئيس جديد له، وسط تصاعد أصوات في صفوف المعارضة تطالب بعزل الرئيس جينبيكوف.

المصدر: وكالات