أين يتواجد رئيس قرغيزستان حاليا؟

قالت تولغوناي ستامالييفا السكرتيرة الصحفية لرئيس قرغيزستان، اليوم الخميس، إن رئيس الدولة سورونباي جينبيكوف، موجود في العاصمة بيشكيك.

وتأتي هذه التأكيدات نفيا لشائعات أطلقتها مواقع التواصل حول اختفائه.

وذكرت السكرتيرة الصحفية، أن جينبيكوف، يتفاوض مع كل القوى السياسية من أجل إعادة الوضع في البلاد إلى وضعه القانوني.

وأضافت ستامالييفا: "الرئيس موجود في بيشكيك. يجري بنفسه مفاوضات مع القوى السياسية. كل القوى موجهة إلى إعادة كل شيء إلى وضعه الشرعي".

وتشهد قرغيزستان منذ أيام أحداثا متسارعة، بدأت باحتجاجات ضد نتائج الانتخابات البرلمانية، وبعد اشتباكات مع الأجهزة الأمنية عمد المحتجون إلى اقتحام مبنى "البيت الأبيض"، حيث يوجد مقر البرلمان وإدارة الرئيس القرغيزي، سورونباي جينبيكوف، الذي اتهم بدوره أحزابا في المعارضة، بمحاولة الانقلاب والاستيلاء على السلطة بالقوة.

وأطلق المتظاهرون سراح الرئيس الأسبق للبلاد ألمازبيك أتامباييف، ورئيس الوزراء الأسبق صبار إيزاكوف وعدد من السياسيين الآخرين من السجن.

المصدر: نوفوستي