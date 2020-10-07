روسيا تدرج زعيمة المعارضة البيلاروسية على قائمة المطلوبين

أدرجت وزارة الداخلية الروسية اليوم الأربعاء المرشحة السابقة في انتخابات الرئاسة البيلاروسية، سفيتلانا تيخانوفسكايا، على قائمة المطلوبين.

وذكرت الوزارة على موقعها، أن تيخانوفسكايا التي رفضت الاعتراف بنتائج الانتخابات وغادرت بيلاروس إلى ليتوانيا لدواع أمنية، مطلوبة في روسيا بقضية جنائية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتعتبر المعارضة في بيلاروسيا، أن تيخانوفيتسكايا "فائزة" في الانتخابات التي حصل فيها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو الذي يقود البلاد منذ عام 1994 على أكثر من 80% من أصوات الناخبين حسب النتائج الرسمية.

وشهدت بيلاروس بعد إعلان نتائج الانتخابات موجة من المظاهرات الاحتجاجية التي تتواصل حتى اليوم.

وتيخانوفيتسكايا التي تحظى بدعم الغرب، أسست عقب الانتخابات "لجنة التنسيق المعارضة" بهدف نقل السلطة في البلاد، ورفعت النيابة العامة في بيلاروس بهذا الصدد قضية جنائية متهمة منظمي اللجنة بالتحريض على الاستيلاء على الحكم.

وتعرض حتى اليوم ستة من أصل سبعة أعضاء رئاسة اللجنة، للاعتقال أو اضطروا إلى مغادرة البلاد واحتجزت السلطات ممتلكاتهم.

المصدر: وكالات