باشينيان يتهم تركيا بمواصلة سياسة الإبادة في قره باغ

قال رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، إن ما تقوم به أذربيجان وتركيا هو بمثابة "هجوم ارهابي"، وإن "جزءا منه هو استمرار لإبادة الأرمن في منطقة قره باغ.

وأضاف باشينيان في تصريح لشبكة "سكاي نيوز": "بالنسبة لي ليس هناك شك في أن هذه سياسة لاستمرار الإبادة الجماعية للأرمن، وسياسة لإعادة الإمبراطورية التركية".

بدورها اتهمت وزارة الدفاع الأرمنية أذربيجان بنشر قوات على الحدود الإيرانية بهدف القيام باستفزازات.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، آرتسرون هوفهانيسيان: "لليوم الثاني، بدأت وحدات القوات المسلحة الأذربيجانية، التي تفتقر إلى القدرات الكافية للقيام بعمليات هجومية فعالة، باللجوء إلى الاستفزازات".

وأوضح المتحدث أن "نشر قوات أذربيجانية على الحدود بين قره باغ وإيران يهدف إلى دفع القوات في قره باغ لإطلاق النار باتجاهها، ما يعني باتجاه الحدود الإيرانية".

وتشهد منطقة قره باغ المتنازع عليها، معارك منذ 27 الشهر المنقضي بين الجيش الأذربيجاني والجيش الأرمني، تسببت في مقتل وإصابة العشرات، بينهم مدنيون.

هذا وقد أكدت تركيا باستمرار على استعدادها للوقوف إلى جانب أذربيجان وتقديم المساعدة إذا طلبت باكو ذلك، داعية أرمينيا إلى الانسحاب من قره باغ.

المصدر: وكالات