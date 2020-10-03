باشينيان: نمر بمرحلة حاسمة في تاريخنا وهدف أذربيجان وتركيا إبادة الأرمن

وصف رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان التصعيد العسكري الحالي في منطقة قره باغ بأنه "هجوم غير مسبوق من حيث الحجم" على بلاده، متهما أذربيجان وتركيا بالسعي إلى "إبادة الأرمن".

وصرح باشينيان اليوم السبت، في كلمة متلفزة بعث بها إلى الأرمن داخل وخارج البلاد: "ربما نمر بلحظة حاسمة في تاريخنا. لا تسعى العصابات الأذرية-التركية إلى حل قضية قره باغ فقط، بل إن هدفها هو الأرمن في كافة أنحاء العالم، وهي تريد مواصلة سياسة إبادة الأرمن".

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وقال باشينيان إن "عشرات الآلاف" من عسكريي أذربيجان يهاجمون المواقع الأرمنية في قره باغ باستخدام مئات دبابات وآليات قتالية وصواريخ وطائرات ودرونات، مضيفا أن أكثر من 150 مسؤولا عسكريا تركيا رفيع المستوى يتولون قيادة الهجوم الأذري.

وشدد رئيس الوزراء الأرمني على أن قوات أذربيجان لم تتمكن حتى الآن من تحقيق أي من أهدافها الاستراتيجية، رغم سقوط العديد من القتلى بين العسكريين والمدنيين الأرمن، مضيفا أن قوات جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد شنت قبل قليل هجوما مضادا في المنطقة المتنازع عليها.

وتابع: "يجب علينا مع إرادتنا، كسر صلب العدو كي لا يتحرش أبدا في المستقبل بأراضينا المقدسة".

المصدر: وكالات