أرمينيا تعلن صد هجوم أذربيجاني واسع في قره باغ وتتهم باكو بقصف مرافق مدنية حيوية

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية، اليوم الاثنين، عن صد هجوم واسع النطاق شنته قوات أذربيجان في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين الطرفين.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان، على صفحتها في "فيسبوك" أن قوات جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد "تمكنت من صد هجوم واسع النطاق شنه العدو اليوم".

وتابعت: "في أحد المحاور شنت قواتنا هجوما مضادا، وفي محور آخر تدور اشتباكات دفاعية شرسة".

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من جانبه، اتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية، أرتسرون أوفانيسيان، على صفحته في "فيسبوك"، أذربيجان باستخدام أسلحة بعيدة المدى في قصف أهداف مدنية حيوية في قره باغ.

وقال: "انتقلت أذربيجان إلى شن ضربات باستخدام صوايخ بعيدة المدى على مرافق البنى التحتية المدنية التي قد يؤدي تدميرها إلى كوارث بيئية".

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المصدر: RT