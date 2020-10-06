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أذربيجان تتهم القوات الأرمنية باستهداف خط أنابيب النفط باكو-تبيليسي-جيهان ويريفان تنفي

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أذربيجان تتهم القوات الأرمنية باستهداف خط أنابيب النفط باكو-تبيليسي-جيهان ويريفان تنفي
Reuters PRESS OFFICE OF ARMENIAN DEFENSE
عسكري أرمني يطلق النار من منظومة مدفعية خلال المعارك في إقليم قره باغ ضد القوات الأذربيجانية.
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اتهمت أذربيجان القوات المسلحة الأرمنية بمحاولة استهداف خط أنابيب النفط باكو-تبيليسي-جيهان بقصف صاروخي، بينما نفت يريفان صحة هذا الإعلان.

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وقالت النيابة العامة الأذربيجانية، مساء اليوم الثلاثاء، في بيان: "في حوالي الساعة 21:00 شنت القوات المسلحة الأرمنية ضربات صاروخية استهدفت جانبا لخط أنابيب النفط باكو-تبيليسي-جيهان يمر عبر منطقة يفلاخسك".

وشددت النيابة الأذربيجانية على أن "هذا الخط لأنابيب الغاز يحتل مكانة خاصة في أمن الطاقة بأوروبا، ويمثل أكبر مشروع استراتيجي في المنطقة".

وذكر البيان: "نتيجة الإجراءات الحاسمة التي اتخذها جيشنا، تم إحباط هذه المحاولة الإرهابية".

من جانبها، نفت أرمينيا صحة هذه التصريحات، واصفة إياها بـ"الكذبة السافرة"، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية، أرتسرون أوفانيسيان: "أكدنا مرارا أن البنية التحتية النفطية لا تمثل لنا هدفا".

وتمر عبر خط باكو-تبيليسي-جيهان، الذي تم تشغيله عام 2015 ويمتد 1768 كيلومترا عبر أراضي أذربيجان وجورجيا وتركيا، 1.2 مليون برميل نفط يوميا.

واندلعت في 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

والقتال الحالي هو الأعنف منذ التسعينات ويعزز مخاوف من نشوب حرب إقليمية أوسع قد تجر إليها روسيا وتركيا وسط مخاوف شديدة على الاستقرار في جنوب القوقاز، وهي المنطقة التي تنقل النفط والغاز من أذربيجان إلى الأسواق العالمية.

المصدر: وكالات

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