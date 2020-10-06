يريفان تعلن عن بدء هجوم أذربيجاني واسع جنوبي قره باغ وسلطات الإقليم تؤكد صده

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأذربيجاني بدأ عمليات هجومية في جنوب إقليم قره باغ

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وكتبت المتحدثة باسم الوزارة، شوشان ستيبانيان، على صفحتها في "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "في نهار اليوم، نفذت القوات المسلحة الأذربيجانية، بمشاركة عناصر من قوة الاحتياط وكميات كبيرة من الآليات العسكرية، هجوما واسع النطاق في القطاع الجنوبي من الجبهة بإقليم قره باغ".

وذكرت المتحدثة أن الجيش الأذربيجاني "لا يأخذ في الاعتبار سلامة أراضي إيران"، مضيفة أن "أعدادا كبيرة من أفراد ومعدات العدو يتم تدميرها بصورة ممنهجة ومتواصلة".

وأضافت ستيبانيان أن القوات الأذربيجانية وجهت ضربات صاروخية جديدة إلى عاصمة "جمهورية قره باغ" (المعلنة من طرف واحد)، مدينة ستيباناكيرت.

سلطات قره باغ تعلن صد الهجوم الأذربيجاني

من جانبه، أعلن فاغرام بوغوسيان، المتحدث باسم رئيس "جمهورية قره باغ"، أن "العدو تكبد خسائر فادحة في الأفراد والمعدات نتيجة لضربات قوية جدا" وجهتها إليه قوات الجمهورية. وأضاف أن "الهجوم الواسع الذي شنه العدو في القطاع الجنوبي جاء كآخر محاولة له لتحقيق نتيجة ما".

وفي وقت سابق من اليوم، أشارت وزارة الخارجية في أرمينيا إلى أن الهجوم الأذربيجاني بدأ أثناء قيام رئيس الدبلوماسية التركية، مولود تشاووش أوغلو، إلى باكو وبعد ساعات من صدور بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث (روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا) الرئيسة في مجموعة مينسك حول قره باغ ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

المصدر: إنترفاكس