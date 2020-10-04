أردوغان: تركيا تسعى لتعزيز العلاقات مع حكومة الوفاق الوطني في ليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، إن بلاده تهدف إلى تعزيز العلاقات مع "حكومة الوفاق" في ليبيا.

وجاءت تصريحات الرئيس التركي بعد اجتماع مع رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، الذي يعتزم التنحي الشهر الجاري.

وبعد الاجتماع الذي ضم مساعدي كل منهما في اسطنبول، قالت الرئاسة التركية "إن تركيا ستواصل الوقوف بتضامن تام مع حكومة الوفاق الوطني، وإنها تهدف إلى تقوية العلاقات وستظل مستعدة لتقديم جميع أنواع الدعم".

وكان أردوغان قد صرح الشهر الماضي بأن تركيا لا تشعر بالارتياح لقرار السراج التنحي.

ووقع السراج اتفاق تعاون عسكري مع أردوغان في العام 2019 حول مسار الصراع لصالح قوات "حكومة الوفاق الوطني" في مواجهة قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وبجانب الاتفاق العسكري بين أنقرة وطرابلس، تم التوقيع على اتفاق لترسيم الحدود البحرية مما شجع تركيا على زيادة عمليات التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط وهو ما تسبب بدوره في تصاعد النزاع بين تركيا وكل من اليونان وقبرص في المنطقة.

المصدر: رويترز