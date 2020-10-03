علييف يعلن سيطرة أذربيجان على 8 قرى بالمعارك مع القوات الأرمنية خلال يوم

أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أن قوات بلاده سيطرت، اليوم السبت، على 8 قرى في 3 مناطق متاخمة لإقليم قره باغ المتنازع عليه جراء المعارك مع الجانب الأرمني.

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وقال علييف، عبر "تويتر"، إن "الجيش الأذربيجاني حرر اليوم قرى تاليش في منطقة ترتر، ومهديلي وتشاخيرلي وأشاغي مارايلان وشايباي وغويتشاغ في منطقة جبرائيل، وأشاغي عبد الرحملي في منطقة فضولي".

وفي وقت سابق من اليوم أفاد علييف بأن القوات الأذربيجانية استعادت السيطرة على قرية ماداغيز في منطقة ترتر، معلنا إعادة اسمها التاريخي سوغوفوشان.

واندلعت صباح 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما، وسط اتهامات متبادلة بتأجيج النزاع وجلب مسلحين أجانب للمشاركة في العمليات العسكرية.

وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس مع أراضي سيطرة جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد، وأن القصف أسفر عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

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من جانبها، اتهمت أرمينيا وإدارة قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن "ضربات جوية وصاروخية" على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد.

ونشب النزاع في قره باغ عام 1988، على خلفية إعلان الإقليم، الذي كان يتمتع بحكم ذاتي، عن خروجه من جمهورية أذربيجان السوفييتية.

وفي العام 1991 أعلن السكان الأرمن للإقليم من طرف واحد إنشاء جمهورية قره باغ المستقلة مغيرا اسمها إلى أرتساخ، التي لم تعترف بها أي دولة حتى الآن.

وخسرت القوات الأذربيجانية جراء نزاع مسلح استمر من 1992 إلى 1994 السيطرة على قره باغ و7 مناطق متاخمة تم ضمها في الجمهورية غير المعترف بها.

المصدر: RT