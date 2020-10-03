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يريفان: القوات الأرمنية في قره باغ تسقط مروحية للعدو

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يريفان: القوات الأرمنية في قره باغ تسقط مروحية للعدو
Reuters ARMENIAN MINISTRY OF DEFENCE
عسكري أرمني يطلق النار من منظومة مدفعية خلال المعارك في إقليم قره باغ ضد القوات الأذربيجانية.
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قالت وزارة الدفاع الأرمنية إن قواتها في جمهورية قره باغ غير المعترف بها خاضت معارك مع الجيش الأذربيجاني على مدار 6-7 ساعات متتالية، معلنة عن إسقاط مروحية تابعة له.

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وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية، عبر حسابه في موقع "فيسبوك": شبابنا يقاتلون كأبطال ويقررون مصير وطننا. العسكريون الأرمن خاضوا معارك ضد القوات المسلحة الأذربيجانية دون توقف على مدار 6-7 ساعات".

بدورها، قالت المتحدثة الأخرى باسم الوزارة، شوشان ستيبانيان، إن قوات جمهورية ناغورني قره باغ أسقطت "مروحية للعدو" في الاتجاه الجنوبي للجبهة.

واندلعت صباح 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما، وسط اتهامات متبادلة بتأجيج النزاع وجلب مسلحين أجانب للمشاركة في العمليات العسكرية.

وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد، وأن القصف أسفر عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وإدارة قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن "ضربات جوية وصاروخية" على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد.

المصدر: وكالات

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