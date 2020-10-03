رئيس الوزراء الأرمني: مستعدون لبحث نشر قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ

أعلن رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، أن أرمينيا مستعدة لمناقشة نشر قوات حفظ السلام الروسية في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه مع أذربيجان.

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ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الأرمني، مساء السبت، أنه قال، ردا على سؤال حول هذا الموضوع في حديث لقناة "الجزيرة" القطرية: "مثل هذه القضايا يمكن بحثها في سياق أوسع، في إطار مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

واندلعت صباح 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما.

ونشب النزاع في قره باغ عام 1988، على خلفية إعلان الإقليم، الذي كان يتمتع بحكم ذاتي، عن خروجه من جمهورية أذربيجان السوفيتية.

وفي العام 1991 أعلن السكان الأرمن للإقليم من طرف واحد إنشاء جمهورية قره باغ المستقلة، التي لم تعترف بها أي دولة حتى الآن.

وخسرت القوات الأذربيجانية جراء نزاع مسلح استمر من 1992 إلى 1994 السيطرة على قره باغ و7 مناطق متاخمة.

المصدر: وكالات