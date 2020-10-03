مسؤول إسرائيلي: في كل لحظة نتعرض لتهديدات وهجمات سيبرانية

أعلنت شعبة الدفاع عن النظام السيبراني الإسرائيلي أنها في كل لحظة تتعرض لتهديدات وهجمات إلكترونية، مشيرة إلى أنها تعمل على مدار 24 ساعة لرصد الهجمات ولمنع تسببها بأضرار.

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وقال رئيس الشعبة رفائيل فرانكو إنه "في كل لحظة هناك تهديدات ومحاولات هجومية ضد الفضاء الافتراضي الإسرائيلي، وضد جميع القطاعات"، وأضاف :"نحن في فوضى إجرامية كاملة.. عدد معين من الأشخاص لديهم الكهرباء وإمكانية الوصول إلى الانترنت، يمكنهم التسبب بأضرار كبيرة".

قال المسؤول الإسرائيلي في حديث إلى "القناة 13" إن مئات العاملين في وحدته ينشطون على مدار 24 ساعة يوميا لرصد المحاولات الهجومية بالوقت الفعلي لحدوثها، في محاولة لمنعها.

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت في أغسطس الماضي عن إحباطها هجوما سيبرانيا كان يستهدف منشآت صناعية دفاعية متقدمة في البلاد.

وحملت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان لها مجموعة الهاكرز Lazarus المسؤولية عن الهجوم المزعوم، مشيرة إلى أن "هؤلاء القراصنة يحظون بدعم دولة أجنبية"، دون أن تذكر اسمها.

المصدر: إسرائيل 24