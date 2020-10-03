رغم استقالة أحد وزرائه...غانتس لا ينوي فرط عقد ائتلاف الحكومة الإسرائيلية

نقلت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" عن مصدر قوله إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لن ينسحب من الائتلاف الحكومي "حتى لا يسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن يعمل كما يحلو له".



يأتي ذلك، عقب إعلان وزير السياحة، أساف زامير، من حزب "كاحول لافان" الذي يرأسه غانتس، الاستقالة من الحكومة، حيث أوضح المصدر أن "رئيس الحزب وزير الدفاع ورئيس الحكومة البديل غانتس، لا ينوي الانسحاب من الائتلاف الحكومي"، معتبرا أن "خطوة من هذا القبيل ستسمح لنتنياهو بأن يعمل كل ما تسول له نفسه خلال الأشهر الستة القريبة على الأقل".

وأكد المصدر أن "حزب "كاحول لافان" عازم على العمل فورا على تعيين نائب عام حتى لو كلفه ذلك اندلاع أزمة إئتلافية مع حزب الليكود بزعامة نتنياهو".

وكان وزير السياحة أساف زامير قد أبلغ بعد ظهر أمس غانتس نيته الاستقالة من الحكومة، وقال إنه "قلق على مستقبل الدولة"، معتبرا أنها "على شفا هاوية، وأنه من الواضح له أن الأوضاع لن تتغير ما دام نتنياهو يتولى رئاسة الوزراء".

واعتبر زامير أن "أزمة كورونا وتداعياتها الفظيعة لا تحتل الصدارة في سلم أولويات نتنياهو، بل اعتباراته الشخصية والقضائية فحسب"، في إشارة إلى قضايا الفساد التي يواجهها أمام القضاء.

من جهة أخرى، علق حزب "الليكود" على استقالة زامير، قائلا إنه "في الوقت الذي يجري فيه نتنياهو نقاشات مع المسؤولين ورؤساء المجتمع اليهودي المتدين بهدف مكافحة كورونا، يقوم زامير بالهرب والاستقالة من أجل أن يحظى ببعض الأصوات في انتخابات السلطات المحلية في تل ابيب"، معتبرا "أن زامير يسعى وراء أمور غير مهمة".

المصدر: مكان