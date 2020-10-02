مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب لم ينقل السلطة إلى نائبه مايك بينس

قال مسؤول في البيت الأبيض يوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي انتقل إلى مستشفى عسكري للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا، لم ينقل صلاحياته إلى نائبه مايك بينس.

وفي وقت سابق، أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي سينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي.

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وأضاف المسؤول أن الأطباء نصحوا بذلك حتى يتسنى لترامب تلقي الرعاية الفورية إذا لزم الأمر.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس ترامب لا يزال في حالة جيدة ويعاني من أعراض مرض خفيفة، ويعمل طوال اليوم.

وأشار إلى أنه وبدافع الحذر الشديد، وبناء على توصية طبيبه وخبرائه الطبيين، سيعمل الرئيس من المكاتب الرئاسية في "والتر ريد" خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان ترامب قد ذكر في وقت سابق أن الفحوص أثبتت إصابته وزوجته ميلانيا بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنهما سيخضعان للحجر الصحي.

المصدر: وكالات