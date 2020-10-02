 
مباشر
عاجل
كيم جونغ أون يبعث رسالة إلى ترامب بعد إصابته بكورونا

أول ظهور لترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

أخبار العالم

أول ظهور لترامب بعد إصابته بفيروس كورونا
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ouwc

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة بعد إصابته بفيروس كورونا والإعلان عن قرار نقله للمستشفى احترازيا.

وقال ترامب في مقطع فيديو قبل مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى مركز طبي عسكري: "أريد أن أشكر الجميع على مساندتهم لي.. أنا ذاهب إلى مركز "والتر ريد".. أعتقد أنني أبلي بلاء حسنا".

وأضاف: "السيدة الأولى تبلي البلاء الحسن.. شكرا للجميع ولن أنسى مساندتكم لي.. شكرا جزيلا".

إقرأ المزيد
البيت الأبيض: ترامب سينتقل إلى جناح خاص بمركز
البيت الأبيض: ترامب سينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي العسكري احترازيا (صورة)

وفي وقت سابق، أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي سينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي.

وأضاف المسؤول أن الأطباء نصحوا بذلك حتى يتسنى لترامب تلقي الرعاية الفورية إذا لزم الأمر.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس ترامب لا يزال في حالة جيدة ويعاني من أعراض خفيفة، ويعمل طوال اليوم.

وأشار إلى أنه وبدافع الحذر الشديد، وبناء على توصية طبيبه وخبرائه الطبيين، سيعمل الرئيس من المكاتب الرئاسية في "والتر ريد" خلال الأيام القليلة المقبلة.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا