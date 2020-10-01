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ترامب يوقع قرار تمديد التمويل الحكومي حتى 11 ديسمبر

أخبار العالم

ترامب يوقع قرار تمديد التمويل الحكومي حتى 11 ديسمبر
Reuters Carlos Barria
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع قرارا بتمديد التمويل الحكومي حتى 11 ديسمبر.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير، على صفحته في "تويتر: "وقع الرئيس دونالد ترامب قرارا بتمديد التمويل الحكومي حتى 11 ديسمبر 2020".

في وقت سابق، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، ومجلس النواب، على ميزانية مؤقتة حتى 11 ديسمبر، لتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية.

وكقاعدة تعمل بها الولايات المتحدة يتعين على الحكومة الفيدرالية تقليص عملها في حال لم يتم اعتماد الميزانية العامة.

المصدر: وكالات

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