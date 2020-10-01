السجن نحو 7 سنوات لابنة ملياردير كندي بسبب طائفة عبادة الجنس

أصدرت محكمة أمريكية حكما بالسجن 6 سنوات و9 أشهر على كلير برونفمان ابنة الملياردير الكندي إدغار برونفمان، في قضية متعلقة بطائفة عبادة الجنس NXIVM الأمريكية.

وأدينت برونفمان بتهمة الاحتيال، كما اعترفت المتهمة بتهمة إيواء شخص مقيم في البلاد بصورة غير شرعية، مقابل "العمل والخدمات" من قبله.

جدير بالذكر أن كلير ابنة الرئيس السابق لشركة Seagram إدغار برونفمان، تم توقيفها في 2018، مع متهمين آخرين بمن فيهم الممثلة الأمريكية أليسون ماك في قضية NXIVM.

وكانت برونفمان خلال السنتين الأخيرتين رهن الإقامة الجبرية، بينما كانت محكمة بروكلين تنظر في قضيتها.

يذكر أن مؤسسة NXIVM تم إنشاؤها في النصف الثاني من التسعينات من قبل المدعو كيث رانيير.

وكانت المؤسسة تدعي تقديم دورات للنمو الشخصي وفي وقت لاحق، واجهت المؤسسة ومؤسسها تهم الاحتيال.

وتقول مواد التحقيق إن مؤسسة رانيير تتسم بطابع طائفة دينية لعبادة الجنس، وهو كان يقوم باستغلال النساء جنسيا وابتزازهن والاحتيال عليهن.

المصدر: نوفوستي