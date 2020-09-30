"فيسبوك" يحجب إعلانات تتحدث عن تزوير واسع النطاق للانتخابات الأمريكية

أعلنت شركة "فيسبوك" عن تحديث قواعدها حول نشر المعلومات والإعلانات الدعائية عن الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وقالت الشركة يوم الأربعاء، إنها ستحجب الإعلانات على موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، التي تصف نتائج الانتخابات بأنها غير فعلية أو تقول إنه كان هناك تزوير واسع النطاق للنتائج، أو تهاجم أيا من طرق الاقتراع.

وفي وقت سابق أعلنت "فيسبوك" عن حجب الإعلانات المسبقة عن الفائز في الانتخابات.

ويأتي ذلك بعد أن تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جديد، خلال أول مناظرة مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، عن أن الانتخابات الأمريكية القادمة ستشهد "تزويرا" كبيرا.

ومن المعروف أن الرئيس ترامب يعارض بشدة الاقتراع عبر البريد في الانتخابات القادمة، بينما اعتبر الديمقراطيون التصويت عبر البريد ضروريا في ظل وباء فيروس كوونا.

وتحدث ترامب مرارا أن الاقتراع عبر البريد سيؤدي إلى "أكبر تزوير" في تاريخ الانتخابات الأمريكية، وأن هذه الطريقة الوحيدة لفوز الديمقراطيين بالانتخابات.

المصدر: رويترز