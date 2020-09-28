علييف يشكر أردوغان على دعم تركيا لأذربيجان

أعرب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عن شكره لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، على دعم أنقرة لباكو في ظل الظروف الراهنة والاشتباكات الدائرة بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال حكمت حاجييف نائب الرئيس الأذربيجاني: "منذ الساعات الأولى لاعتداء أرمينيا، نددت تركيا بشدة بالهجوم وأبدت دعمها المطلق لأذربيجان".

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وتابع: "بدوره الرئيس علييف، أكد أن أذربيجان تقف دائما إلى جانب تركيا، وأن البلدين يبديان تضامنا في كافة القضايا انطلاقا من مبدأ شعب واحد في دولتين، ويدعمان بعضهما البعض دون تردد".

وفي وقت سابق الاثنين وخلال ندوة بمدينة إسطنبول، قال الرئيس أردوغان "إن الوقت قد حان لإنهاء الأزمة التي بدأت في المنطقة إثر احتلال أرمينيا لإقليم قره باغ الأذربيجاني".

وأضاف أن "تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب أذربيجان الصديقة والشقيقة بكافة إمكانياتها".

وأشار إلى أن أذربيجان التي قالت "حان وقت الحساب" مع أرمينيا، باتت مضطرة إلى حل مشاكلها بنفسها.

المصدر: الأناضول