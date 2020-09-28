أرمينيا تعلن عدم نيتها التوجه لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بسبب قره باغ

قال السفير الأرمني لدى روسيا، فاردان توغانيان، اليوم الاثنين، إن بلاده لا تنوي التقدم بطلب إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي للحصول على المساعدة فيما يتعلق بتفاقم الوضع في قره باغ.

وقال توغانيان في تصريح لوكالة "نوفوستي": "لا توجد مثل هذه الخطط على جدول أعمال حكومتنا"، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت يريفان تخطط للتوجه إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي للحصول على المساعدة فيما يتعلق بالوضع في قره باغ.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي كلا من روسيا، وأرمينيا، وبيلاروس، وكازاخستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان.

وتشهد منطقة قره باغ المتنازع عليها تصعيدا عسكريا منذ أمس الأحد أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين الأرمني والأذربيجاني، ولا تزال المعارك متواصلة في ظل دعوات دولية لوقف التصعيد.

المصدر: نوفوستي