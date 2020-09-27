أذربيجان: مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة بقصف أرميني

أفاد مكتب الادعاء العام في أذربيجان بمقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة جراء قصف مدفعي نفذته اليوم الأحد القوات الأرمنية على خط التماس في إقليم قره باغ.

وقال مكتب الادعاء، إنه يعرب عن تعازيه في 5 أشخاص من عائلة واحدة سقطوا بقرية غاشالتي في منطقة نافتالان جراء "قصف مدفعي من قبل القوات المسلحة الأرمنية استهدف المدنيين الأبرياء في أذربيجان".

وفي وقت سابق من الأحد ذكر مكتب الادعاء في أذربيجان أن عدد المصابين جراء القصف الأرمني ارتفع إلى 19 شخصا، بينما تحدثت سلطات قره باغ عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 30 آخرين بين المدنيين "جراء هجمات القوات الأذرية في الإقليم".

واندلعت صباح الأحد اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذرية والأرمنية.

وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في إقليم قره باغ المعلن استقلاله من جانب واحد، وأن القصف أسفر عنه سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وقره باغ الجانب الأذربيجاني بشن "ضربات جوية وصاروخية" على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد.

وأكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث مسألة الاعتراف باستقلال "جمهورية قره باغ".

المصدر: وكالات