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بكين تتسلم رفات 117 جنديا قتلوا في الحرب الكورية (فيديو)

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بكين تتسلم رفات 117 جنديا قتلوا في الحرب الكورية (فيديو)
Twitter Screenshot
بكين تستلم رفات 117 جنديا صينيا قتلوا في الحرب الكورية
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تسلمت بكين من كوريا الجنوبية رفات 117 جنديا صينيا قتلوا في الحرب الكورية بين 1950 و1953.

وهبطت يوم الأحد بمطار تاوشيان الدولي في شنيانغ طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية تحمل رفات ومتعلقات الجنود وهذه المرة السابعة من نوعها بعد اتفاقية التسليم التي وقعها البلدان.

وعثر على أختام شخصية لثلاثة جنود في متعلقاتهم، ما قدم أدلة تساعد في التحقق من هويتهم والعثور على أقاربهم.

وسيدفن الرفات فى مقابر الشهداء في شنيانغ، بمراسم خاصة يوم الإثنين.

يذكر أن رفات 599 جنديا أعيدت إلى الصين من كوريا الجنوبية بين عامي 2014 و2019.

المصدر: وكالات

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