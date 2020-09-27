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لافروف وتشاووش أوغلو بحثا تفاقم الأوضاع بين أذربيجان وأرمينيا

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لافروف وتشاووش أوغلو بحثا تفاقم الأوضاع بين أذربيجان وأرمينيا
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بحث وزير الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في اتصال هاتفي اليوم الأحد التصعيد العسكري بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم قره باغ.

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وقالت الخارجية الروسية إن الطرفين شددا على ضرورة وقف إطلاق النار لاستقرار الوضع في أسرع وقت.

وفي وقت سابق، أعلنت أنقرة دعمها المطلق لباكو في مواجهة ما وصفته الاعتداء الأرمني، فيما دعت موسكو طرفي النزاع في قره باغ إلى وقف إطلاق النار على الفور.

وأفادت الخارجية الروسية بأن اتصالا هاتفيا جرى اليوم بين لافروف ونظيره الأرمني زوغراب مناتساكانيان، حيث عبر الوزير الروسي عن قلق موسكو إزاء استمرار القتال في قره باغ.

وأضافت الخارجية الروسية أنه يجري التحضير لمكالمة هاتفية بين لافروف ونظيره الأذربيجياني جيهون بيراموف أيضا.

وشهد إقليم قره باغ صباح اليوم الأحد تصعيدا عسكريا جديدا، حيث قالت باكو إن أراضيها على خط التماس في المنطقة تعرضت لقصف أرمني، بينما اتهم رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشنيان أذربيجان بشن هجوم على قره باغ.

المصدر: وكالات

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