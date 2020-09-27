موسكو تدعو طرفي النزاع في قره باغ إلى وقف إطلاق النار فورا

دعت وزارة الخارجية الروسية اليوم طرفي النزاع في منطقة قره باغ إلى وقف إطلاق النار على الفور.

وأشار بيان لوزارة الخارجية، إلى أن الوضع في منطقة النزاع، قد تدهور بشكل حاد، وتشهد المنطقة قصفا مكثفا من الجانبين، وهناك معطيات عن وقوع خسائر.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها: "ندعو الأطراف المعنية، إلى وقف إطلاق النار فورا، وبدء المفاوضات من أجل استقرار الوضع".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مراكز سكنية على خط التماس في قره باغ. ووفقا لها أسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

وبحسب وزارة الدفاع الأرمنية، فإن قره باغ "تعرضت لهجمات جوية وصاروخية".

المصدر: نوفوستي