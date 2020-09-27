رئيس وزراء أرمينيا: جيش أذربيجان بدأ هجوما على قره باخ

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشنيان صباح اليوم: "العدو بدأ هجوما باتجاه قره باخ. الجيش يسيطر على الوضع بنجاح.

وقالت وزارة الدفاع الأرمنية إن قواتها أسقطت مروحيتين أذربيجانيتين وثلاث طائرات مسيرة، محملة قيادة أذربيجان "كامل المسؤولية" عما يحدث.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية، بأن أرمينيا شنت قصفا مكثفا لمواقع الجيش الأذربيجاني والبلدات الواقعة قرب خط التماس، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين.

وأضافت الدفاع الأذربيجانية أن الجيش يتخذ "إجراءات جوابية" وأن الوضع العملياتي تحت السيطرة.