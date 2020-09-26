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ثلاث ولايات أمريكية تسجل أرقاما قياسية في إصابات كورونا اليومية

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ثلاث ولايات أمريكية تسجل أرقاما قياسية في إصابات كورونا اليومية
Globallookpress Ting Shen/Xinhua
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سجلت ثلاث ولايات أمريكية يوم الجمعة أرقاما قياسية في الزيادات اليومية لإصابات فيروس كورونا، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات في البلاد الـ7 ملايين، وفق إحصاءات وكالة "رويترز".

وسجلت ولاية مينيسوتا 1177 إصابة جديدة، وولاية أوريغون 440 إصابة متجاوزة رقمها القياسي السابق المسجل في يوليو الماضي.

بدورها، سجلت ولاية يوتا 1411 إصابة جديدة وهي زيادة قياسية لثاني يوم على التوالي.

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كما سجلت ولايتا مونتانا وساوث داكوتا أرقاما قياسية في الزيادات اليومية يوم الخميس.

وتمضي إصابات كورونا في الولايات المتحدة في اتجاه تصاعدي وزاد متوسط عدد الحالات اليومية في الأيام السبعة الماضية بنسبة تفوق 10% بالمقارنة بالأسبوع السابق، وفقا لتحليل "رويترز".

وفي المتوسط، تسجل الولايات المتحدة 44 ألف حالة إصابة جديدة يوميا ونحو 700 حالة وفاة.

وجدير بالذكر أنه في الآونة الأخيرة زاد عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة على 200 ألف حالة في أكبر حصيلة عالمية.

المصدر: رويترز

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