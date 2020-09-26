"بنك إسرائيل" يقدر كلفة إغلاق كورونا بـ10 مليارات شيكل

قدر "بنك إسرائيل" كلفة الإغلاق التام الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة وسيستمر أسبوعين حتى انتهاء الأعياد اليهودية بـ10 مليارات شيكل.

ووفقا للبنك، فإن "القيود الجديدة التي تم المصادقة عليها للحد من انتشار فيروس كورونا ستؤدي إلى خمول النشاط الاقتصادي لنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد 32%، وهذا مقابل خمول ربع الناتج المحلي في الإغلاق السابق في مارس - أبريل".

ويدور الحديث عن تقدير مباشر فقط في فترة الإغلاق، ومن المتوقع أن يضاف إليه التكاليف غير المباشرة والمستمرة نتيجة للأضرار التي لحقت بالنشاط الاقتصادي، وفي حال استمر الإغلاق أيضا بعد انتهاء الأعياد، فهذا يعني خسارة 9 مليارات شيكل لكل أسبوع إضافي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة، عقب المصادقة على القيود، إن "حالة الطوارئ تجبرنا على اتخاذ قرارات صعبة لكنها ضرورية.. هذا ليس سهلا، ليس في إسرائيل وليس في دول أوروبا التي يكتسب فيها المرض زخما هائلا".

وأضاف: "الإغلاق ليس عقابا... هو إنقاذ، أطالبكم جميعا بالالتزام بالقواعد".

المصدر: "معا"