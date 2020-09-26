إسبانيا.. النبيذ الأحمر يغمر مصنعا للخمور (فيديو)

أظهر فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة تسرب كبير للنبيذ الأحمر في ساحة أحد مصانع الخمور بقرية فيلاماليا الإسبانية.

وتدفق نحو 50 ألف لتر من المشروب الكحولي من مخزن معدني متضرر وغمر مساحة كبيرة من فناء المصنع، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

يذكر أنه في سنة 2018 وقع حادث مماثل في مدينة فونتانيلا الإيطالية بعد انفجار خزان به نبيذ أبيض.

BLOWOUT: Huge 50,000-liter wine tank ruptured at the Bodegas Vitivinos winery in Villamalea, Spain pic.twitter.com/BALHxL6nJf — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) September 25, 2020

المصدر: وكالات