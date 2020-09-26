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إسبانيا.. النبيذ الأحمر يغمر مصنعا للخمور (فيديو)

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إسبانيا.. النبيذ الأحمر يغمر مصنعا للخمور (فيديو)
النبيذ الأحمر يغمر مصنع خمور إسبانيا
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أظهر فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة تسرب كبير للنبيذ الأحمر في ساحة أحد مصانع الخمور بقرية فيلاماليا الإسبانية.

وتدفق نحو 50 ألف لتر من المشروب الكحولي من مخزن معدني متضرر وغمر مساحة كبيرة من فناء المصنع، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

يذكر أنه في سنة 2018 وقع حادث مماثل في مدينة فونتانيلا الإيطالية بعد انفجار خزان به نبيذ أبيض.

المصدر: وكالات

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