وفد إسرائيلي رفيع إلى البحرين في أول رحلة جوية مباشرة عبرالسعودية

توجه وفد إسرائيلي رفيع صباح اليوم الأربعاء إلى البحرين لإجراء محادثات حول صياغة الاتفاقية بين البلدين، في أول رحلة جوية مباشرة عبر الأجواء السعودية.

وبحسب مراسلتنا فإن الوفد يضم شخصيات أسرائيلية رفيعة لصياغة الاتفاقية بين البلدين، بعد إعلان التطبيع بين الجانبين.

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من جهتها قالت القناة الإسرائيلية، إنه ولأول مرة استخدمت طائرة تابعة لشركة (يسرائير) المجال الجوي السعودي في رحلة إلى البحرين، وأقلت الطائرة شخصيات رسمية إسرائيلية في طريقها إلى المنامة، لإجراء محادثات، هدفها إقامة مقر للشركة في العاصمة البحرينية".

لأول مرة استخدمت طائرة تابعة لشركة يسرائير المجال الجوي السعودي في رحلة الى البحرين، وأقلت الطائرة شخصيات رسمية إسرائيلية في طريقها الى المنامة لاجراء محادثات هدفها إقامة مقر للشركة في العاصمة البحرينية. — مكان الأخبار (@News_Makan) September 23, 2020

الجدير ذكره، أن السعودية، أعلنت رسميا فتح المجال الجوي للطائرات الإسرائيلية، المتجهة للبحرين والإمارات، وذلك بعد توقيع البلدين، اتفاق تطبيع مع تل أبيب الأسبوع الماضي.



المصدر: وكالات، RT