ترامب: لولا إجراءاتنا لكان عدد ضحايا كورونا في بلادنا 2.5 مليون شخص

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الإجراءات التي اتخذتها إدارته لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد، مرجحا أن عدد الضحايا كان سيصل إلى 2.5 مليون لو لا تلك الإجراءات.

وقال ترامب تعليقا على تجاوز عدد ضحايا فيروس كورونا في الولايت المتحدة عتبة الـ 200 ألف شخص، يوم الثلاثاء: "هذا رهيب. وأعتقد أننا لو لم نتخذ الإجراءات الصائبة، لكان عدد الضحايا 2.5 مليون شخص. ولو نظرتم إلى البديل فلكان 2.5 مليون حالة وفاة".

وهاجم ترامب الصين مجددا، قائلا إنه "كان عليها وقف الفيروس، وكان عليها ألا تسمح للفيروس بالانتشار حول العالم".

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وكان ترامب قد اتهم في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، الصين ومنظمة الصحة العالمية بأنها قدمت معلومات خاطئة حول الفيروس وطريقة انتقاله.

كما دعا ترامب الأمم المتحدة لمحاسبة الصين على انتشار فيروس كورونا.

وحسب معطيات جامعة جونز هوبكينز، فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ أكثر من 6.8 مليون حالة، وحصيلة الوفيات أكثر من 200 ألف حالة.

المصدر: نوفوستي