الصين ترد على هجوم ترامب بسبب كورونا

رفضت الصين الاتهامات الموجهة إليها من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع انتشار فيروس كورونا، داعية العالم كله لتوحيد الجهود من أجل مكافحة الجائحة.

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وقال المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، تجان تزون، في تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء خلال اجتماع الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أن ينقل الكلمة لرئيس بلاده، شي جين بينغ: "ترفض الصين بشكل قاطع كل الاتهامات غير المستندة إلى أي أساس إليها".

وأضاف المندوب الصيني: "في العالم الحالي نواجه تحديا خطيرا تمثله جائحة فيروس كورونا. وأمامنا مشاكل متعلقة بسياسات الإجراءات أحادية الجانب والحمائية وممارسة الترهيب. العالم على مفترق طرق، إنه يحتاج حاليا إلى مزيد من التضامن والتعاون وليس إلى المجابهة".

وتابع تجان تزون: "يجب علينا زيادة الثقة المتبادلة ومنع انتشار الفيروس السياسي... بصرف النظر عما يقوله الآخرون، ستواصل الصين الدعم الصارم للنهج متعدد الأطراف وتأييد الدور المركزي للأمم المتحدة في الشؤون الدولية".

وقد دعا الرئيس الأمريكي، في وقت سابق من الثلاثاء، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محاسبة الصين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، متهما إياها بعدم اتخاذ إجراءات كافية لوقف التفشي.

المصدر: وكالات