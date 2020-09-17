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بعد تصريح بومبيو بشأن "سفن روسية في قبرص".. موسكو تقدم نصيحة إلى واشنطن

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بعد تصريح بومبيو بشأن
Sputnik
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دعت موسكو وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى عدم التدخل في علاقاتها الثنائية مع قبرص، على خلفية إبداء الأخير قلقه إزاء زيارة سفن حربية روسية لموانئ قبرص في طريقها إلى سوريا.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في موجز صحفي عقدته اليوم الخميس، في معرض تعليقها على تصريح صدر مؤخرا عن بومبيو: "نعتقد أولا، أنه لا ينبغي على الولايات المتحدة التدخل في شؤوننا الثنائية مع قبرص، وثانيا، كنا دائما ولا نزال نؤكد أن تعاوننا مع أي دولة ليس موجها ضد مصالح أي دول ثالثة، وننصح واشنطن بالالتزام بالمبدأ نفسه".

المصدر: نوفوستي

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