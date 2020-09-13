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دخول سفن روسية إلى موانئ قبرص يثير قلق بومبيو

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دخول سفن روسية إلى موانئ قبرص يثير قلق بومبيو
Sputnik
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أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن قلقه بشأن دخول السفن الروسية المتجهة إلى سوريا، في الموانئ القبرصية.

وجاء في بيان صحفي، نشر على موقع الخارجية الأمريكية، أن بومبيو ناقش هذا الموضوع مع رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس.

وقال بومبيو: "لقد أثرت موضوع مخاوف الولايات المتحدة بشأن نشاطات روسيا في مجال غسيل الأموال، وكذلك دخول سفنها بشكل منتظم إلى موانئ قبرص. نعلم جميعا أن السفن الحربية الروسية، التي تتوقف في الموانئ القبرصية لا تقوم بمهام إنسانية في سوريا، وطلبنا من رئيس قبرص أن يأخذ مخاوفنا بعين الاعتبار".

المصدر: تاس

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